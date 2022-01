Décès du journaliste Oumar Diarra

Le journaliste Oumar Diarra, longtemps alité et depuis peu hospitalisé dans un centre de santé de la place, a finalement rendu l'âme ce lundi. Pilier des défunts quotidiens "Le PAYS", et le "Matin". Il était d'un professionnalisme exceptionnel, toujours à la recherche de l'excellence et dans le même temps toujours anxieux à l'idée de se dire qu'il aurait pu faire mieux. Il avait un point de vue sur toute l'actualité, surtout sportif.



Mouride sadikh, feu Oumar Diarra, ex secrétaire général de l’Association nationale de la presse sportive sénégalaise (ANPS), était apprécié de tous pour sa chaleur, son humilité, sa jovialité..

Source : https://www.exclusif.net/Deces-du-journaliste-Ouma...