Décès du linguiste Pathé Diagne : Les prières du ministre de la Culture, Aliou Sow

Actuellement hors du pays, le ministre de la Culture, Aliou Sow, dit avoir appris, de la part du Secrétaire général de son département, le décès du linguiste Pathé Diagne.



« Quelques heures auparavant, j’avais reçu sa fille, Mme Mbissine Diagne pour son projet de réalisation d’un film documentaire sur la vie et l’œuvre de l’homme et sa décoration dans l’ordre des Arts », a-t-il noté. C’était exactement le mardi 22 août 2023, a-t-il précisé.



Priant, que « le Seigneur l’accueille au Paradis et accorde à sa famille et à ses proches la foi et la force nécessaires en de pareilles douloureuses circonstances. Amine yarabi », lit-on dans leSoleil.sn.