Décès du technicien Diaz Diallo : La radio Oxy Jeunes en deuil Le monde de la presse est en deuil. Le technicien de la radio communautaire Oxy Jeunes de Pikine, Diaz Diallo, est décédé samedi dernier des suites d’une courte maladie. L'As

Un décès qui a surpris tous ses collègues et amis. Le défunt est décrit comme un homme affable, disponible et serviable.



Les professionnels des médias, les populations de la banlieue et les acteurs au développement ont accompagné hier Diaz à sa dernière demeure.



Leral se joint à la rédaction de «L’As» présente ses sincères condoléances à la famille éplorée.



