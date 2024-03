Décision du Conseil constitutionnel: comment le président ivoirien a convaincu Macky Sall de s’y conformer Rédigé par leral.net le Dimanche 10 Mars 2024 à 14:38 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Dakar/ Abidjan/ Khadim Mbodj On en sait un peu plus sur les raisons qui ont poussé le président Macky SALL à mettre fin au bras de fer qu’il avait engagé avec le Conseil constitutionnel depuis sa volonté de prolonger son mandat suite au report de l’élection présidentielle du 25 février 2024. Le président ivoirien a demandé à trois reprises à Macky Sall de se soumettre à la décision des 7 Sages. Le Président Alassane Ouattara suit de près la situation au Sénégal. Depuis le report de la présidentielle, qui devait se tenir le 25 février dernier, le chef de l’État ivoirien échange en effet régulièrement avec son homologue sénégalais, Macky Sall. Africa Intelligence rapporte dans son édition de ce vendredi 8 mars qu’il a demandé à trois reprises à ce dernier «de quitter le pouvoir à l’issue de son mandat». Les deux premières, le 8 puis le 15 février, c’était au cours d’entretiens téléphoniques. «Ce second coup de fil s’est tenu quelques minutes seulement avant la décision du Conseil constitutionnel sénégalais d’invalider le report de l’élection à la magistrature suprême et alors que Macky Sall était particulièrement confiant sur un vote des Sages en sa faveur», contextualise le journal. Neuf jours plus tard, le 24 février, révèle Africa Intelligence, les deux dirigeants ont «discrètement» discuté «pendant plus d’une heure», «en marge du sommet de la CEDEAO à Abuja». «Lors de chacun de ces échanges, le Président ivoirien a conseillé à Macky Sall de quitter le pouvoir le 2 avril, date officielle de la fin de son mandat», résume le média. Macky Sall semble en train de suivre le conseil de Ouattara. Après avoir clamé son intention de ne pas aller au-delà de son mandat, il s’est aligné sur la décision du Conseil constitutionnel d’annuler la fixation de la date de la présidentielle au 2 juin, conformément à la recommandation du dialogue national, et fixé la date du scrutin au 24 mars.



