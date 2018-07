Déclaration après le boycott de ses avocats: Ce que Khalifa Sall va dire au juge Demba Kandji

Sauf décision contraire de la Cour, Khalifa Sall va faire une déclaration. Le député maire de Dakar a exprimé au juge Demba Kandji, sa volonté de s’adresser à l’opinion. Mais, faute de climatisation et à cause de la chaleur qui sévissait dans la salle d’audience, le président de la Cour lui a suggéré d’attendre avant de suspendre l’audience.



Selon les informations rapportées par « L’Observateur », l’édile de la capitale tiendra un langage de vérité aux magistrats. Ses proches cités par le journal, avancent qu’il va dénoncer le caractère politique de son procès. Ce n’est pas tout. Il dira à ses partisans de poursuivre le combat et de ne pas prêter le flanc. Il ne manquera pas, signalent les mêmes sources, d’annoncer officiellement sa candidature à l’élection présidentielle de 2019.



Par ailleurs, d’autres sources avancent qu’après cette déclaration, Khalifa Sall va adopter la position de la dame Fatou Traoré. Cette dernière a refusé de répondre aux questions de la Cour, en solidarité avec ses avocats. Lesquels se sont retirés du procès pour protester contre la Cour, qu’ils accusent de partialité.