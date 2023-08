Déclaration de Candidature de Cheikh Bamba Dièye pour l'Élection Présidentielle de 2024 : Promesse d'Égalité des Chances et d'Émancipation de la Jeunesse Rédigé par leral.net le Samedi 26 Août 2023 à 21:53 | | 0 commentaire(s)| Le secrétaire général du Front pour la solidarité et la démocratie Bennoo Jubël (FSD-BJ), Cheikh Bamba Dièye, a officiellement annoncé sa candidature à l'élection présidentielle prévue pour le 25 février 2024. Lors de son discours prononcé hier vendredi, il a mis en avant sa vision politique centrée sur la promotion de l'égalité des chances et la réalisation des aspirations à l'émancipation de la jeunesse sénégalaise. Cette déclaration de candidature soulève des enjeux cruciaux dans le paysage politique sénégalais à l'approche de cette élection présidentielle.



Accueil Envoyer à un ami Partager