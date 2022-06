Déclaration de Serigne Lamine Sall : Ces succès diplomatiques du Sénégal sur la question de l’homosexualité…

Rédigé par leral.net le Dimanche 26 Juin 2022 à 18:14

Au micro de Leral Tv, Serigne Lamine Sall a apporté son éclairage sur des questions de l’heure de l’actualité sénégalaise : le parrainage, mais surtout le présumé agenda caché de l’homosexualité au Sénégal. De la position catégorique du Sénégal et la Libye face aux autres états au Nations-Unies, en passant au refus de Gana Guèye de porter le maillot aux couleurs LGBT, Serigne Lamine Sall revient sur des positions qui en disent long sur le refus du Sénégal et de ses fils, mais aussi une volonté cachée de politiser la question….Avec des arguments accentués de citation, il indique même que les signatures récoltées par ces initiateurs de lutte contre la question, doivent être retournées aux Khalifes Généraux et guides religieux…