Déclaration de patrimoine : "39% des personnes recensées n’ont pas fait leur déclaration" (Ofnac)

« Au cours de l’année 2021, le Département Déclaration de Patrimoine (DDP) a reçu 66 déclarations de patrimoine d’entrée en fonction et 20 déclarations de patrimoine de sortie", révèle le rapport de l’Office national de lutte contre la corruption (Ofnac), 2019, 2020 et 2021.



Ainsi, au total, lit-on dans le document, sur la période 2014-2021, le DDP a enregistré 767 déclarations de patrimoine d’entrée en fonction, soit 61% de la population d’assujettis recensée et 156 déclarations de sortie.



S'agissant des données agrégées sur les déclarations de patrimoine d’entrée en fonction reçues depuis 2014, le rapport renseigne que 39% des personnes recensées n’ont pas fait leur déclaration. Parmi elles, certaines ont même déjà quitté leur fonction. La mise à jour concerne les personnes qui ont changé de poste d’affectation ou de catégorie d’assujettissement et qui sont revenues à l’OFNAC pour faire une nouvelle déclaration. 47 assujettis ont mis à jour leur situation patrimoniale.





Concernant les données agrégées sur les déclarations de patrimoine de sortie reçues depuis l’année 2014, l'on signale qu'en 2014, l’Ofnac n’a reçu aucune déclaration de patrimoine de sortie, 05 en 2015, 07 en 2016, 24 en 2017, 30 en 2018, 43 en 2019, 27 en 2020 et 20 en 2021.