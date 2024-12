Déclaration de politique générale : Ousmane Sonko lance une révolution culturelle au Sénégal Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Décembre 2024 à 15:55 | | 0 commentaire(s)|

Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a présenté lors de son discours de politique générale à l'Assemblée nationale des projets ambitieux pour le développement culturel du Sénégal. Parmi ces initiatives, il a mentionné la construction d'une maison des archives nationale et d'une bibliothèque nationale, qu'il considère comme des projets emblématiques de son gouvernement. Devant les députés, Ousmane Sonko a également annoncé la création de deux grands musées dédiés au patrimoine national. Bien qu'il n'ait pas précisé de calendrier pour ces projets, il a insisté sur l'importance d'intégrer l'éducation culturelle dans les programmes scolaires, soutenue par des initiatives locales pour transmettre les savoirs et développer l'esprit critique chez les jeunes. Sur le plan des industries culturelles et créatives, le Premier ministre a réaffirmé l'engagement de son gouvernement à soutenir les acteurs du secteur. L'objectif est de les accompagner dans la production et la diffusion de leurs œuvres, tant sur le marché national qu'international, afin de promouvoir la culture sénégalaise à l'échelle mondiale. Il a également souligné l'importance de préserver et valoriser le patrimoine culturel, tant matériel qu'immatériel, ainsi que les savoirs traditionnels. Dans ce cadre, il prévoit la création d'espaces culturels à différents niveaux administratifs, notamment dans les régions et les départements, pour répondre aux attentes des jeunes et des communautés. Ousmane Sonko a mis en avant le rôle crucial des médias dans la promotion du patrimoine culturel sénégalais. Selon lui, les médias contribuent à l'ouverture sur le monde et à l'innovation en soutenant la production de contenus culturels accessibles à tous. Enfin, il a conclu en revenant sur les réalisations des huit mois de gouvernance de son gouvernement, qui ont permis de consolider les acquis et de lancer des réflexions sur le renouveau culturel. Parmi les actions concrètes, il a mentionné l'adoption en octobre 2024 d'un décret sur la rémunération de la copie privée et la préservation de la bibliothèque de l'ancien président Léopold Sédar Senghor. Cette information a été relayée par l'Agence de Presse Sénégalaise (APS).



Source : Source : https://atlanticactu.com/declaration-de-politique-...

