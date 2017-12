Déclaration de politique générale du PM : la déclaration de Benno Siggil Sénégal

La Conférence des Leaders

DECLARATION

La Conférence des Leaders de Bennoo Siggil Senegaal s’est réunie en séance ordinaire hebdomadaire lundi 11 décembre 2017 au siège de l’Alliance des Forces de Progrès. Elle a décidé, au terme de ses discussions portant sur la situation politique nationale, de rendre publique la déclaration dont la teneur suit :



La Déclaration de politique générale du Premier ministre a été appréciée très positivement. Monsieur Muhammad Boun Abdallah DIONE a réussi cet exercice républicain de communication sur le travail de son gouvernement fondé sur les orientations du Président Macky SALL. Par le ton de sérénité explicative, l’ouverture, la discussion éclairante et la patience qui favorise le dialogue qu’exige la démocratie, il a offert à la nation, au-delà de l’Hémicycle, un modèle de cet exercice de haut niveau démocratique.



La concertation sur les problèmes électoraux se prépare. Les discussions devraient porter sur les conditions d’amélioration de notre système électoral. Aucune réflexion ne devrait être écartée sans examen approfondi. L’essentiel dans cette quête d’une meilleure qualité démocratique et d’efficacité pratique. Le consensus devra se réaliser pour chacun des points abordés, sur ce qui sera réellement meilleur que notre pratique actuelle, au bénéfice de la démocratie.



Tout devra être discuté avec lucidité et souci du bénéfice de l’ensemble de nos concitoyens. A titre d’exemple, ce principe devra s’appliquer à l’examen du problème des candidatures indépendantes, de ceux du mode de scrutin, de la double nationalité, du financement des partis, etc.



Concernant d’autres questions comme le travail des députés, la Conférence des Leaders de BSS a déjà félicité les députés dans sa communication précédente et les encourage à maintenir le cap de leur dynamisme et du souci d’une bonne législature. Elle félicite le Président de l’Assemblée nationale, Monsieur Moustapha NIASSE président de BSS, pour sa sagesse, sa maîtrise du règlement intérieur de l’Institution et l’atmosphère de sérénité qu’il a su imprimer au travail des députés dans l’Hémicycle.



Le travail de la justice devrait bénéficier de la même atmosphère de sérénité. La Conférence des Leaders de BSS lance un appel au pays pour que soit dépassée le plus rapidement possible la situation de procès sources d’invectives tout à fait à l’écart de bonnes conditions du travail de la justice. Notre pays doit réussir à s’acquitter d’autres tâches comme, d’une part, l’étude des nouvelles ressources, le pétrole et le gaz, pour en faire des moyens de développement non de discorde attisée de l’extérieur du pays et, d’autre part, le contrôle régulier de la gestion des collectivités territoriales. Le travail à la fois de l’inspection des finances publiques et celui du Haut Conseil des Collectivités territoriales permettront un tel succès.

La Conférence des Leaders de Bennoo Siggil Senegaal