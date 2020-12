Découverte Artistique : Bamba ou Thiélo, le talent dans la peau.

« Choquer pour mieux sensibiliser », c’est le slogan de Thiélo, artiste d’une polyvalence avérée ! Natif de la ville de Mbacké dans la région de Diourbel, Khadim a fréquenté l’école des beaux arts avant de décider d’entreprendre.



Chanteur, peintre, dessinateur, tatoueur et à la fois dans l’esthétique, ce jeune pétri de talent n’a pas fini de surprendre les adeptes du Rap Galsen. Au cours de ces derniers mois, ses chansons connaissent un succès fou sur les réseaux sociaux, avec plus de 1.800 challenges sur l’application tik tok. Il a frappé fort en proférant des insultes et tenu des propos choquants dans l’une de ses chansons.



L’équipe people de Dakaractu, toujours dans une dynamique de découverte, a tendu son micro à cet Artiste atypique afin d’avoir des éclaircissements sur ces questions qui pèsent depuis un moment, pour le bonheur de ses internautes.

