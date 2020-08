Découverte : Big Mo, un artiste sur les pas du groupe « Touré Kunda » Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Août 2020 à 20:00 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS- Connu sous le sobriquet de Big Mo, Mamadou Diedhiou est un artiste multidimensionnel originaire de la Casamance. En effet, comme bon nombre d'artistes issus de cette zone, il développe des thèmes engagés pour dénoncer ce qui se passe au Sénégal et en particulier dans le sud du pays, mais aussi des thèmes de sensibilisation sur la paix en Casamance, le travail, entre autres.

Natif de Diegoune, dans le Blouf, il a commencé par le Rap en 1998, genre musical très prisé par les jeunes de cette époque, mais, pour montrer son encrage dans la culture, il commence à titiller les sonorités de sa contrée, et c’est ce qui l’a poussé à faire de la Kujamat musique : » j’ai commencé avec le Rap qui est un genre musical engagé mais en un moment donné, j’ai voulu innover en mixant le rap avec la culture en faisant de la musique Diola », explique-t-il.

Business-man dans l’âme, Big Mo a décidé de mettre en stand- by ses activités pour se consacrer uniquement à sa musique puisqu’il a l’ambition de porter le flambeau de la culture Diola à travers son art et compte le hisser hors de nos frontières. » Je me suis rendu compte que la musique me prenait beaucoup de temps et avec les projets que l’on a, j’ai pris la décision de me consacrer entièrement à mon art. J’ai l’ambition de montrer une autre facette de notre culture. Il ya beaucoup de choses à découvrir sur la culture en Casamance qui est très riche et diversifiée et malheureusement, en dehors du mythique groupe « Touré Kunda » qui est parvenu à faire connaître notre musique sur le plan international, il n’y a pas d’autres artistes qui ont pu faire grand chose. Et c’est inadmissible et regrettable puisque la matière est là, inépuisable et il suffit juste de savoir comment l’exploiter, et nous comptons nous investir pour apporter notre touche à la musique Sénégalaise en général et celle casamançaise en particulier avant de l’exporter ». Big Mo a créé un groupe dénommé Kujamat avec Isis Kuyito, un artiste talentueux évoluant en Suisse avec qui il travaille depuis un certain temps: »Nous comptons faire revivre les choses comme du temps du groupe « Touré Kunda ». Et avec notre potentiel, nous allons relever ce défi », dit-il avant de rappeler qu’il est sur un projet qui promet des surprises. « Nous promettons du lourd dans un avenir proche », conclut-t-il. Mariama Kobar Saleh



Source : Source : https://xalimasn.com/decouverte-big-mo-un-artiste-...

