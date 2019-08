Découverte spectaculaire à Kaolack: Un trafiquant tombe avec 4 kg de drogue scotché sur le corps (images) La Brigade des Douanes du Pont Serigne Bassirou Mbacké de Kaolack a fait une découverte spectaculaire le 15 août dernier. Elle est tombée sur un jeune trafiquant qui avait fait de son corps une véritable cache de chanvre indien.

Rédigé par leral.net le Lundi 19 Août 2019 à 09:30 | | 0 commentaire(s)|

La Brigade des Douanes du Pont Serigne Bassirou Mbacké, Subdivision de Kaolack, Région centre, a réalisé le 15 août, à 5H 30mn, une découverte assez révélatrice de la témérité des trafiquants de drogue.



Le chef de Brigade, le Lieutenant Prosper Diatta et ses éléments, guidés par le flair du professionnel, se sont intéressés à un passager ordinaire à première vue. L'homme, la quarantaine, ne semblait pas serein et laissait entrevoir un déséquilibre physique. La fouille corporelle du suspect se révèla positive. Le voyageur en question s'était, en effet, transformé en un colis de chanvre indien. Il avait enfilé et scotché tout autour de sa cage thoracique et de son abdomen, des plaquettes de chanvre indien pour un poids total de 4Kg. L'homme a été aussitôt appréhendé par les éléments de la Douane et la drogue saisie.



La Douane connaît la pratique des mules, les cachettes aménagées et toutes sortes de modus operandi. Celui de cet homme montre la perspicacité des trafiquants de stupéfiants. Mais c'était sans compter avec la ténacité des agents des Douanes et ceux en poste au Pont Serigne Bassirou Mbacké viennent de démontrer une fois de plus, toute l'ingéniosité des unités douanières sénégalaises.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos