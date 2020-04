Découvrez les combats menés à travers le monde afin de lutter contre l’obésité Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Avril 2020 à 16:03 commentaire(s)| En 2030, la moitié de la planète risque d'être obèse ou en surpoids





Aujourd’hui, nous vous proposons de découvrir ce documentaire sur les combats menés dans de nombreux pays pour endiguer l’obésité dans le monde. Les spécialistes estiment d’ailleurs que la moitié de la planète risque d’être obèse ou en surpoids d’ici 2030. Cela entraînerait alors une explosion du diabète, des maladies cardio-vasculaires et de certains cancers. Mais comment expliquer qu’aucun pays n’est parvenu jusqu’à présent à enrayer cette épidémie mondiale ?

Des États-Unis au Chili puis du Mexique à l’Europe, Sylvie Gilman et Thierry de Lestrade laissent la parole à des chercheurs, des médecins, des victimes culpabilisées, des politiques et des citoyens mobilisés pour faire un bilan du taux d’obésité, qui constitue le problème de santé le plus grave au monde.



dailygeekshow

