Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Découvrez les conséquences de l’alcool sur la peau! Rédigé par leral.net le Vendredi 29 Décembre 2017 à 17:31 | | 0 commentaire(s)| Si au réveil, vous avez la gueule de bois après avoir bu quelques verres, il n’ y a pas deux explications: vous êtes déshydraté.



L’alcool à répétition a des conséquences néfastes sur la peau. “L’alcool provoque une déshydratation de l’épiderme, qui perd de sa souplesse”, explique un dermatologue et psychiatre.

Une peau déshydratée donne souvent l’impression d’être tendue et squameuse, ce qui accentue l’apparition de petites rides.

Il arrive aussi que votre peau se détende ou que vous souffriez de rougeurs et de démangeaisons au visage.

La déshydratation de la peau Déshydratée, la peau perd en souplesse. C’est un Phénomène qui favorise l’apparition des rides et marque les traits du visage.

Le sommeil Selon le dermatologue, le manque de sommeil est encore plus dévastateur pour la peau que la déshydratation. “Ce n’est pas directement lié à la consommation d’alcool, mais un effet secondaire très fréquent.”

Mais ce qui est bon à savoir L’alcool influe sur la qualité du sommeil. Or, un sommeil précédé d’une beuverie est rarement un bon sommeil.

Faute de sommeil réparateur, le taux de cortisol (l’hormone du stress) reste élevé, ce qui provoque des irritations et une dégradation du collagène, censé assurer rondeur, fermeté et teint frais à votre épiderme.

Voici quelques mesures préventives conseillées par des spécialistes.

1-Alternez eau et alcool. Pour chaque verre d’alcool consommé, buvez un grand verre d’eau. Selon les spécialistes, l’eau assure un bon taux d’hydratation et vous empêchera par la même occasion de vous enfiler plus de gintonic que vous ne l’aviez décidé quand vous étiez encore sobre.

2-Dormez assez Prenez l’habitude de passer sept à huit bonnes heures.





Accueil Envoyer à un ami Partager