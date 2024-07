Défaillance planétaire de Microsoft : Plusieurs aéroports et compagnies ferroviaires, paralysés à travers le monde Plusieurs opérateurs aériens et ferroviaires à travers le monde, ont annoncé, vendredi, être affectés par une panne mondiale de Microsoft. Le géant de l'informatique affirme prendre des "mesures d'atténuation", tandis que les annonces de retards ou d'annulations de vols se multiplient.

C’est l’info partagée par iGFM qui ajoute : L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (Anssi) en France affirme qu'elle n'a "aucun élément" suggérant que cette panne résulterait d'une cyberattaque. Suivez la situation en direct avec notre liveblog.



Selon les réactions, le géant de la tech Microsoft est en train de prendre des "mesures d'atténuation" après qu'une panne a touché de nombreuses entreprises, notamment des compagnies aériennes.



Mais force est de noter que l'impact de la panne informatique est mondial. Les défaillances affectent des entreprises australiennes telles que la TV ABC, l'aéroport de Sydney, une chaîne de supermarchés, l'aéroport de Berlin, le plus grand opérateur ferroviaire britannique, la Bourse de Londres...



Les aéroports de Berlin, Amsterdam, ainsi que l'ensemble des aéroports espagnols sont particulièrement touchés, avec des suspensions de service. Plusieurs compagnies aériennes, comme Ryanair, annoncent également des perturbations.



L'Anssi affirme qu'elle n'a "aucun élément en l'état" qui pointerait vers une cyberattaque pour expliquer la panne géante de Microsoft.





