Défense des guides et familles religieuses du Sénégal: " Ndonal Mag Gni" veut cesser les attaques Rédigé par leral.net le Dimanche 20 Août 2023 à 18:05 Le cadre dénommé " Ndonal Mag Gni" veut cesser les attaques contre les guides et familles religieuses du Sénégal. Serigne Modou Mbacke Bara Doli son président est monté au créneau pour fustiger le comportement de certains qui se réclament « activistes », vivant à l'étranger et même des résidents au pays.



