Déféré au parquet après sa convocation, le fils de Mariama Sarr a obtenu une liberté provisoire et sera jugé vendredi

Rédigé par leral.net le Mardi 4 Octobre 2022 à 16:04 | | 0 commentaire(s)|

Présenté lundi au Procureur pour défaut de permis de conduire et délit de fuite après un accident sur la VDN, le fils de la ministre Mariama Sarr a échappé provisoirement à la prison.



C.S. Mbaye a obtenu une liberté provisoire suite à son face à face avec le maître des poursuites. Toutefois, il sera jugé vendredi prochain pour les délits susnommés.



Mbaye avait heurté un scootériste sur la VDN. Après l’accident, Cheikh Souhaibou Mbaye de son vrai nom aurait pris la fuite renversant une deuxième personne et endommageant des véhicules sur son chemin.



Poursuivi par des motards jusqu’à son domicile, le jeune commerçant de 23 ans a été arrêté puis placé en garde à vue au commissariat de Dieuppeul. Il ne passera que quelques moments dans le violon car la victime n’aurait pas porté plainte ni présenté un certificat médical.





DAKARMATIN

