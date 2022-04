Défilé du 4 avril 2022: Plus de 1 800 militaires et paramilitaires annoncés à la place de l’indépendance Environ 1.867 militaires et paramilitaires, hommes et femmes, vont participer au défilé de la fête du 4 avril, lundi, à la Place de l’Indépendance, nous a appris l’APS, dimanche, citant la Division des Relations publiques des Armées (DIRPA).

La fête du 4 avril commémore chaque année, l’anniversaire de l’accession du Sénégal à la souveraineté internationale.



La 62e édition sera célébrée lundi sur toute l’étendue du territoire national, à travers le thème : "Forces de défense et de sécurité et résilience nationale".



A Dakar, les festivités seront présidées par le chef de l’Etat, Macky Sall, à partir de 10 heures, à la Place de l’Indépendance, en présence de hautes autorités civiles, diplomatiques, administratives et militaires.



La cérémonie sera marquée par une prise d’armes, une cérémonie de remise de décorations, ainsi qu’un défilé à pied d’écoles de formation, de troupes militaires et paramilitaires.



La musique principale des Forces armées va animer la manifestation.



Ce dimanche soir, une retraite aux flambeaux est prévue à partir de 20 heures, dans les artères de la capitale.



