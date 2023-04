Défilé du 4 avril : Les forces de sécurité étalent de nouvelles acquisitions matérielles Rédigé par leral.net le Mardi 4 Avril 2023 à 16:22 | | 0 commentaire(s)|

A l’occasion de la célébration, ce 4 avril, du 63e anniversaire marquant l’accession du Sénégal à la souveraineté internationale, les nouveaux équipements et matériels acquis par les forces de défense et de sécurité ont été dévoilés au public. Les équipements entrent dans le cadre du renforcement des capacités techniques et opérationnelles des forces de défense. […] A l’occasion de la célébration, ce 4 avril, du 63e anniversaire marquant l’accession du Sénégal à la souveraineté internationale, les nouveaux équipements et matériels acquis par les forces de défense et de sécurité ont été dévoilés au public. Les équipements entrent dans le cadre du renforcement des capacités techniques et opérationnelles des forces de défense. Le défilé de cette année avait pour thème «Forces de défense et de sécurité dans la préservation des ressources naturelles». Le cérémonial militaire a commencé par une prise d’arme et des remises de décorations. Arrivé à 10 heures, le Président Macky Sall, chef Suprême des Armées a effectué la revue des troupes à bord du «Command Car», aux côtés de son chef d’état-major, avant de rejoindre la tribune officielle où étaient déjà installées, les plus hautes autorités de l’Etat. Le président de la République, Macky Sall s’est exprimé à la fin du défilé, il salue la «belle parade dont la prestance et l’allure rassurent sur le niveau de préparation des armées pour faire face aux menaces et assurer la sécurité et la paix dans le pays». Le chef de l’Etat a rendu hommage aux anciens combattants dont le passage lors du défilé du 4 avril constitue chaque année «un moment d’admiration» a-t-il dit. O.B



Source : Source : https://lesoleil.sn/defile-du-4-avril-les-forces-d...

