Défonçage d’une plaque de regard : un autre acte de vandalisme aux lourdes conséquences à hauteur de la Cité Imbécile

Un autre acte de vandalisme a eu lieu à hauteur de la Cité Imbécile située sur le flanc droit de l’autoroute après Colobane dans le sens Centre-Ville Patte D’oie. Des individus mal intentionnés tentent de défoncer le couvercle d’un regard d’un canal longeant l’autoroute dans le sens El HadjMalick Sy-Patte D’oie. Ces actes en plus de causer d’énormes préjudices à l'Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS), avec l’introduction des objets solides, du sable dans les conduites exposent des usagers à des dangers. Pour le cas spécifique de l’autoroute, les risques d'accident sont plus élevés à cause de la fréquentation de cette voie et la vitesse minimale admise.

Rappelons que l’Office national de l’Assainissement du Sénégal( ONAS) dépense chaque année plusieurs centaines de millions de francs Cfa pour renouveler les plaques volées ou endommagées.