Dégâts collatéraux de la pluie : 1 mort et plusieurs blessés à Pikine, manifestation de colère à Touba

Jeudi 30 Août 2018 à 13:01

La pluie qui a arrosé ces dernières heures une bonne partie du territoire a causé d’énormes dégâts et fait plusieurs victimes. A Pikine Tally Boumack, une personne a perdu la vie, après l’affaissement de la dalle de sa chambre. Trois personnes ont été blessées.



A Pikine Nord également, les maisons, situées aux alentours de l’arène nationale se sont retrouvées dans les eaux, les habitants contraints de passer la nuit à la belle étoile. Même décor à Guédiawaye où plusieurs maisons et le stade Amadou Barry (pourtant réfectionné il y a quatre ans à 700 millions) sont quasiment impraticables.



Selon les informations relayées par la RFM, la situation est plus qu’alarmante à Touba. Des centaines de familles des quartiers Ndamatoul, Ndame et Keur Niang ont été chassées de leurs maisons. Très en colère contre l’Etat, certaines d’entre elles, ont investi la Préfecture pour crier leur ras-le-bol. A suivre...

