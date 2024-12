Dégradation de l’autopont du Front de Terre : Le camionneur écope d’une amende de 900 000 FCFA Rédigé par leral.net le Mardi 17 Décembre 2024 à 17:09 | | 0 commentaire(s)|

Dakar Atlanticactu/ Autopont Front de terre/ Saliou Ndong Le Tribunal des flagrants délits de Dakar a condamné hier, lundi, le camionneur M. Diop à une peine de trois mois avec sursis et à une amende de 900 000 FCFA pour avoir endommagé des biens de l'État. M. Diop a été sanctionné pour avoir arraché une borne de l'autopont du Front de terre afin de faciliter le passage de son camion. Selon le journal L'Observateur, durant le procès, le substitut du procureur a exprimé son indignation face à cet acte. Il a fermement reproché au camionneur son comportement en déclarant : « Un autopont mis en service il y a à peine une semaine, et vous osez arracher une borne juste pour que votre camion puisse passer. C'est inadmissible. Vous avez sacrifié l'intérêt général à votre avantage personnel en détruisant un bien commun précieux. » Le représentant du ministère public a alors requis l'application stricte de la loi. L'avocat de l'État sénégalais a, pour sa part, réclamé 900 000 FCFA, dont 500 000 pour les frais de réparation de la borne endommagée. En plus de l'amende, M. Diop a été condamné à trois mois de prison avec sursis.



