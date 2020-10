Déguerpissement à Terme-Sud : la réaction de Barthélémy Dias Rédigé par leral.net le Jeudi 8 Octobre 2020 à 20:18 | | 0 commentaire(s)|

Sur sa page facebook le maire de Dakar, Sacré-Cœur, dénonce « Une intoxication et une désinformation concernant les 800 millions du Président de la République à l’endroit des 79 familles de terme sud. » « Arrêtez de vous amuser avec la détresse de ces familles qui ont servi la NATION » rappelle Barthélémy Dias. Il […] Sur sa page facebook le maire de Dakar, Sacré-Cœur, dénonce « Une intoxication et une désinformation concernant les 800 millions du Président de la République à l’endroit des 79 familles de terme sud. »

« Arrêtez de vous amuser avec la détresse de ces familles qui ont servi la NATION » rappelle Barthélémy Dias.

Il invite également à offrir des domaines aux familles déguerpies à la cité Comico : « Nous demandons l’attribution des 79 parcelles aux 79 familles, sur la base du droit (droit de préemption).

Enfin, le maire de Sacré fait savoir qu’il sera organisé un téléthon pour assister ces familles fortement touchées :« Un grand merci à toutes ces bonnes volontés qui ont soutenu et qui soutiendront ces braves concitoyens à travers le téléthon qui sera organisé sur la sen tv»



Source : Source : https://letemoin.sn/deguerpissement-a-terme-sud-la...

Accueil Envoyer à un ami Partager