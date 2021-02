Déguerpissement nocturne: le ministre Abdoulaye Sow ratisse Dakar et renforce ses collaborateurs Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Février 2021 à 06:16 | | 0 commentaire(s)| Dans le cadre du Programme "Zéro déchets" au Sénégal initié par le Président de la République Macky Sall, le ministre de l'Urbanisme Abdoulaye Sow estime qu'il est dans la continuité de ce que faisait son prédécesseur en ratissant les grandes artères de Dakar. "C'est normal aussi de désencombrer et les personnes qui sont concernées ne doivent pas penser que c'est de la méchanceté, mais qu'elles sont juste dans l'illégalité et qu'elles doivent comprendre cela. Je tire le chapeau à mes collaborateurs qui, malgré le froid et la pandémie s'acquittent de leur travail comme il se doit. C'est pourquoi je veux être aussi à leurs côtés", a ajouté le ministre.



