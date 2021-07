Délestages, insécurité: La banlieue sous pression à l’approche de la Tabaski A Dakar, plus précisément dans la banlieue, les populations sont dans l’inquiétude à cause du manque d’éclairage. A cela s’ajoutent les coupures intempestives d’électricité, qui plongent les populations dans l’insécurité en cette veille de la Tabaski. "Rewmi"

Le manque d’éclairage dans certains lieux publics à l’approche de la fête de Tabaski, commence à inquiéter les populations. Les risques d’accidents, les vols à l’arraché ou à main armée, les viols et agressions se multiplient, mettant la société dans une insécurité totale. Abdoulaye Diallo, un jeune entrepreneur indique qu’avec la chaleur étouffante, les personnes sont obligées de fréquenter les places publiques, surtout au niveau des plages pour avoir de l’air pur.



Il ajoute que l’éclairage dans les lieux publics contribue à la diminution des agressions et actes de malfaiteurs. De ce fait, il invite l’Etat à mieux renforcer l’éclairage, car la nuit, sans lumière, l’œil n’a plus sa puissance. De même, tous les autorités sont appelées à intervenir car, selon lui, avec un peu de négligence, le banditisme continuera à gagner du terrain dans l’espace public.



Donc, signale-t-il, des mesures fermes doivent être prises pour mettre fin au banditisme dans les plus brefs délais. L’insuffisance d’éclairage renferme de grandes conséquences, du fait des dégâts qu’elles occasionnent et c’est d’ailleurs, ce qui ne cesse de faire monter la colère des Sénégalais.



Lamine Goudiaby, un étudiant a la faculté des Lettres, trouve désolant qu’on parle toujours de manque d’éclairage dans un pays comme le Sénégal. Car, « même l’énergie solaire pourrait régler le problème, si cela dépend réellement de la cherté ».



Egalement, ajoute-t-il, qui dit manque d’éclairage parle d’insécurité, car à Dakar, les personnes sont dans la promiscuité du fait de l’étroitesse des maisons. Ainsi, les habitants ont naturellement besoin de se livrer dans les espaces tout en courant des risques, vu qu’ils s'exposent à des agressions. A cet effet, notre interlocuteur défend que les autorités publiques ont intérêt à se pencher à cette question, car un endroit sombre donne des idées aux malfaiteurs.













