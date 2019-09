Délocalisation : La France cède le BA 160 de Ouakam aux Américains

L'Aéroport international Blaise Diagne (Aibd) de Diass accroche beaucoup plus l’armée française. La Base BA 160 d’Ouakam va bientôt quitter Dakar. Puisque, cet aéroport militaire sera cédé aux Américains.



D'après Source A, 6 000 tonnes de matériaux ont été utilisées dans la construction et/ou l'aménagement d'une piste de 4 Km pour permettre aux appareils militaires français d'atterrir et de décoller à l'Aibd.



Le redéploiement en vue de certaines Unités de Barkhane du Nord Mali, à cause des risques d'attentats, y est pour beaucoup.



