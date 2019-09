Demande de grâce: les avocats de Khalifa Sall démentent le ministre de la Justice

Les avocats de l’ancien maire de Dakar démentent le ministre de la Justice Malick Sall, selon qui, c’est Khalifa Sall lui-même qui a formulé une demande de grâce en vue d’obtenir sa libération.



« C’est une initiative personnelle, qui relève de ma seule volonté », conteste Me Khassimou Touré, avocat de la ville de Dakar. Ce dernier précise avoir fait la demande de grâce pour un double motif . « Premièrement, explique-t-il cité par Emedia, tout le monde sait que Mbaye Touré est mon grand-frère, et il est dans la cause et il subit les effets collatéraux. Deuxièmement, j’ai des relations très profondes et très fraternelles avec Khalifa Sall. J’ai vu que cette situation ne pouvait pas prospérer, j’ai pris ma responsabilité, je me suis adressé à la plus haute autorité de ce pays, le président de la République, qui a agréé ma demande. Et j’ai fait la procédure en tant qu’avocat et en tant que professionnel du droit averti pour obtenir gain de cause. Je remercie le président de la République. Il a fait montre aujourd’hui d’une haute stature d’homme d’Etat ».



Me Seydou Diagne, un autre conseil de l’ex-maire de Dakar se veut formel : « Il n’y a aucune demande de grâce provenant du collectif des avocats de Khalifa Sall. Il n’y a pas de demande de grâce provenant non plus du client lui-même. Pour nous, c’est une journée de satisfaction parce que le sacerdoce d’un avocat et sa seule volonté, est que son client sorte de prison et rentre chez lui. Donc, ce n’est pas une journée où on va polémiquer ou discuter de certaines informations qui pourraient être véhiculées. Je pense qu’en temps utile, le collectif se réunira avec Khalifa Sall pour faire des précisions s’il y a des précisions à faire. ».



Selon les témoignages des journaux « LesÉchos » et « Vox Populi », l'ex-maire de Dakar, surpris d'apprendre qu'il vient d'être gracié, aurait purement et simplement refusé de sortir de prison. Khalifa Sall aurait même exigé des explications à Me Khassimou Touré, qui a écrit une demande de grâce à son nom, alors qu'il n'est pas son avocat.

