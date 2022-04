Démantèlement des bases du Mfdc par l’armée : Les images des bases de Niombolong et Médiadia. Rédigé par leral.net le Dimanche 10 Avril 2022 à 23:59 | | 0 commentaire(s)|

L’armée a procédé ce dimanche à la publication des images des deux autres camps annexés par les Jambars en moins de 24 heures.



Comme l’autre camp, ce sont des champs d’exploitation de stupéfiants ou de produits prohibés que les Jambars ont trouvé dans les bases arrières du MFDC à Niombolong et Médiadia dans la commune de Djibidione. La culture extensive et le trafic transfrontalier de chanvre indien y étaient les activités principales.









