Démarrage des Examens professionnels d’État : Le CAP à l’épreuve.

Les examens professionnels d’État session 2020 ont démarré ce jeudi 06 août conformément à l’exécution du calendrier des examens, concours professionnels et certifications relevant du ministère de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’artisanat. Pour le démarrage, il était question de procéder à la première série d’examens de Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP) avec les options Industrie et commerce avec 3.772 candidats répartis dans 27 centres et avec 28 jurys. Les épreuves ont été abordables, à en croire Jean Donal Diamacoune, candidat à l’épreuve. Cependant, les examens professionnels d’État, de niveau CAP, BEP, BT, BP et BTS de différentes spécialités sont au nombre de 129 regroupant 22.792 candidats répartis dans 74 centres de composition. Les activités d’évaluation comptent se poursuivre jusqu’à la fin du mois de septembre 2020. Les centres identifiés sont répartis dans toute l’étendue du territoire national notamment dans 10 régions du pays. Les épreuves se dérouleront toutefois dans le respect strict des mesures barrières.

www.dakaractu.com

Source : https://www.dakaractu.com/Demarrage-des-Examens-pr...