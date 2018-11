Démarrage des activités de la Financière de l'Afrique de l’OUEST (FINAO) Rédigé par leral.net le Vendredi 16 Novembre 2018 à 15:12 commentaire(s)|

COMMUNIQUE DE PRESSE





DEMARRAGE DES ACTIVITES DE LA FINANCIERE DE L’AFRIQUE DE L’OUEST (LA FINAO)







La Financière de l’Afrique de l’Ouest (LA FINAO), établissement financier à caractère bancaire, au capital de Cinq Milliards de francs CFA (5.000.000.000 FCFA) a ouvert ses bureaux à Dakar, le 15 novembre 2018. Agréée le 16 novembre 2017 sous le numéro K 0203 K par arrêté n° 20866 /MEFP/DGSFC/DMC du Ministre de l’Economie et des Finances en date du 16 novembre 2017, LA FINAO est habilitée à effectuer des opérations de prêt et de paiement au profit des Systèmes Financiers Décentralisés (SFD) de la sous-région.



LA FINAO est le fruit d’un partenariat entre d’une part, la Confédération des Institutions Financières d’Afrique de l’Ouest (CIF) et ses réseaux membres que sont la FCPB au Burkina, la FECECAM au Bénin, la FUCEC au Togo, KAFO JIGINEW et NYESIGISO au Mali, l’UM-PAMECAS au Sénégal et le groupe suisse Éléphant Vert d’autre part.



La CIF, regroupement sous-régional de faîtières avec 4,5 millions de bénéficiaires, est activement impliquée dans l’inclusion financière depuis le début des années 70.







Adresse :

Siège social : Mermoz Pyrotechnie, Cité Keur Gorgui Lot N°99



Contacts presse :

Adresse email :

