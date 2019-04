Déménagement : Après l'hôtel Terrou-Bi, Abdoulaye Wade s'installe à… Ça s'est passé incognito. Il s'agit du déménagement, il y a de cela quelques jours, de Me Abdoulaye Wade, qui avait installé ses quartiers au Terrou-Bi depuis son retour au Sénégal, le 27 janvier dernier, à la veille de la dernière élection présidentielle.



Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Avril 2019 à 12:38



Pour aller droit au but, retenez que l'ancien chef de l'État a fini de déposer, voilà 4 semaines pour être plus précis, ses valises au Lagon. L'information est donnée par le quotidien Source A qui renseigne que c'est son agenda qui dérangeait au Terrou-Bi.

