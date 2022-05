Démenti / Me Augustin Senghor: « Les nouveaux maillots de l’équipe nationale ne sont pas encore dévoilés »

Rédigé par leral.net le Mardi 17 Mai 2022 à 16:59 | | 0 commentaire(s)|

Le président de l’instance faîtière du football sénégalais, Augustin Senghor précise que les nouveaux maillots de l’équipe nationale ne sont pas encore dévoilés. Il dément l’information publiée par la presse concernant un spécimen, qui serait le nouveau maillot de l’équipe nationale du Sénégal.



« On n’a pas reçu une proposition de design de notre équipementier PUMA. Je n’ai aucune idée d’où viennent ces maillots. La Fédération et Puma n’ont toujours pas dévoilé les nouveaux maillots.



Je ne vais pas commenter ce sujet. Quand le maillot va sortir, tout le monde sera au courant. Parce qu’on fera une publicité où les joueurs le porteront. C’est à partir de ce moment que je pourrai commenter cela. Je ne peux rien authentifier », conclut Me Augustin Senghor.





Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook