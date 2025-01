Démenti sur la mort du Khalife de la famille omarienne au Mali

Enlevé par les éléments du groupe jihadiste JNIM, le 26 décembre 2024, alors qu’il revenait de la localité de Diabadiala, Thierno Amadou Hady Tall, Khalife général de la confrérie Tidyaniya de Nioro du Sahel, serait mort. Son décès a été confirmé dans un enregistrement audio attribué au chef de la Katiba du Macina, Amadou Kouffa, rapporte Maliweb.Net.



L’enregistrement en langue peul à l’origine de l’annonce du décès du Khalife général de la confrérie Tidyaniya du Mali dure plus de quatre minutes. Il est attribué par plusieurs sources concordantes à Amadou Kouffa, chef de la Katiba Macina, la branche du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM selon son acronyme arabe) au Centre et au Sud du Mali. Le même groupe terroriste a revendiqué l’enlèvement du Khalife.



L’auteur de l’audio devenu viral sur les réseaux sociaux explique que Thierno Amadou Hady Tall a succombé à ses blessures sur le chemin pour avoir été interrogé pour les faits supposés de sa collaboration avec les autorités maliennes. Mais la famille Tall a démenti l’information sans autre précision. Pour rappel, le Khalife a été blessé lors du rapt du 26 décembre 2024 à Diabadiala situé à quelque 70 km de la ville de Nioro du Sahel.



