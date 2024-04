Déminage, réouverture du Parc de la Basse Casamance, retour des populations: Des sujets au menu d’une discussion avec une faction du Mfdc Rédigé par leral.net le Jeudi 18 Avril 2024 à 21:13 | | 0 commentaire(s)|

Le Comité de veille pour le déminage et la paix en Casamance a été reçu, il y a quelques jours, à Kassolole, par des responsables du front Sud du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (Mfdc). Au cours de ce face-à-face, les deux parties ont longuement échangé sur le déminage de la R20B, la réouverture […] Le Comité de veille pour le déminage et la paix en Casamance a été reçu, il y a quelques jours, à Kassolole, par des responsables du front Sud du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (Mfdc). Au cours de ce face-à-face, les deux parties ont longuement échangé sur le déminage de la R20B, la réouverture du parc national de la Basse-Casamance et le déminage du village de Santhiaba Manjack qui sera ponctué par un retour progressif des habitants de cette bourgade en errance depuis plus de trois décennies. ZIGUINCHOR- Au début du mois d’avril 2024, la faction du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (Mfdc) dirigée par le chef de guerre César Atoute Badiate a tenu une réunion à Kassolole pour définir les contours pour trouver, ensemble, un accord devant permettre le déminage intégral de toute cette zone réputée « très polluée ». Cette discussion sectorielle avec la faction de Kassolole, dit-on, s’est déroulée dans une bonne ambiance. Selon le président du Comité de veille pour le déminage et la paix en Casamance, Abdou Ndukur Kacc Ndao que nous avons joint par téléphone, cette concertation a réuni de « hauts responsables du front Sud Mfdc» pour discuter de trois points essentiels, notamment le déminage de la R20B (la route du Cap-Skirring qui passe par Emaye, Santhiaba Manjack, Djirack, Boudiédiète, Cabrousse…), le déminage et la réouverture des sentiers du parc national de Basse-Casamance avec ses 1000 m2 de mines, Emaye avec 20.000 m2 et Djirack avec ses 70.000 m2 de mines. Réouverture du parc national de Basse-Casamance Cependant, Ndukur Kacc Ndao pense que le chantier le plus urgent reste le déminage intégral du village de Santhiaba Manjack qui, selon les estimations, dispose de 40.000 m2 de mines. « Le déminage de Santhiaba Manjack est une urgence absolue. Parce que ce village est totalement miné. Pourtant, les populations ont la ferme volonté d’y retourner. Mais, il faut que toute la zone soit déminée », a-t-il soutenu, rappelant que le processus de négociations suit toujours son cours. Outre le déminage de Santhiaba Manjack, un autre point a été au cœur des discussions. Il s’agit également du déminage et de la réouverture du parc national de Basse-Casamance. D’après le chercheur-anthropologue, il est possible, sur cinq ans, de parvenir à un déminage définitif en vue d’une réouverture progressive de ce parc national, symbole de la relance du tourisme dans cette zone. Dans sa projection immédiate, le Comité de veille pour le déminage et la paix en Casamance entend rencontrer tous les acteurs (le gouverneur de région, le Cnams, structure chargée du déminage, la zone militaire, le comité dirigé par l’Amiral Farba Sarr, les Ong, etc.) et produire d’ici au 24 mai prochain, un rapport détaillé sur toutes les démarches qui ont été entreprises afin de réussir les opérations de déminage dans cette partie du département d’Oussouye. Le conflit armé en Casamance est à l’origine de plusieurs situations dramatiques. Avec cette crise armée, des familles se sont disloquées à jamais. Des centaines de personnes ont connu un handicap pour le restant de leur vie. Au-delà de tout cela, des superficies restent encore minées dans plusieurs zones, empêchant ainsi les populations de retourner dans leurs villages et d’y pratiquer une agriculture durable dans les meilleures conditions. C’est le cas à Santhiaba Manjack qui s’était vidé de ses habitants au début des années 1990. Depuis lors, ces populations vivent en errance. En revanche, un Comité (composé des chefs de village d’Émaye, Essaout, Effock, Youtou, Essoukoudiack Sénégal, Kahème, Djirack, Boudiédiète, Karouhaye, Kassolole, Téniate, etc.) travaille à les faire retourner sur les terres de leurs ancêtres. Mais, pour y arriver, il faut d’abord déminer tout le village. Une opération qui ne peut être rendue possible qu’avec l’accord du Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (Mfdc). C’est-à-dire, la faction dirigée par le chef de guerre César Atoute Badiate et qui opère dans ce secteur, à la lisière de la République de Guinée-Bissau. Gaustin DIATTA (Correspondant)



Source : Source : https://lesoleil.sn/deminage-reouverture-du-parc-d...

Accueil Envoyer à un ami Partager