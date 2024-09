Démission d'Oukha Syll : Tensions et désaccords au sein du PDS face à l'alliance Karim Wade-APR Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Septembre 2024 à 01:21 | | 0 commentaire(s)|

La démission de Louga Makhtar Syll, connu sous le nom d'Oukha Syll, met en lumière des tensions internes au sein du Parti Démocratique Sénégalais (PDS). Son départ est un signal fort de mécontentement face à ce qu'il perçoit comme un manque de reconnaissance pour les militants de longue date et un malaise concernant l'alliance entre Karim Wade et l'Alliance pour la République (APR) de Macky Sall, qu'il considère comme une trahison des principes fondamentaux du parti.



Ce genre de scission pourrait refléter un malaise plus profond au sein du PDS, notamment sur les stratégies politiques actuelles. L'alliance avec l'APR, dirigée par Macky Sall, semble être un point de fracture, particulièrement pour les membres qui ont consacré leur carrière à s'opposer à ce parti. Ce départ pourrait avoir des répercussions sur l'image du PDS, voire sur son organisation interne, surtout en vue des échéances politiques à venir.



La situation montre également les défis auxquels les partis politiques doivent faire face en termes de loyauté de leurs militants et de la gestion des alliances stratégiques dans un contexte politique en constante évolution au Sénégal.





Accueil Envoyer à un ami Partager