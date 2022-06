Démission de Lamine Guèye de la République des Valeurs

Le parti République des valeurs (Rv) est en eaux troubles à Pikine. En effet, son coordonnateur départemental Lamine Guèye, qui a organisé un rassemblement samedi dernier, a annoncé officiellement son départ du parti de Thierno Alassane Sall et la création de son mouvement. Lamine Guèye est remonté contre son mentor à cause de son mutisme sur les attaques répétitives de certains membres de son parti. Ainsi, M. Guèye a mis en place le mouvement «Xal Yonn» pour annoncer son intention de continuer son combat politique avec la jeunesse dans l’opposition, renseigne L'As.



Lamine Guèye va-t-il rejoindre BBY ?



Restons sur ce départ de Lamine Guèye des rangs de la Rv pour dire qu’il se garde de clarifier sa position pour les Législatives. Pour le moment, il n’a pas décliné l’identité de la coalition que son mouvement va soutenir, même si certains de ses désormais anciens camarades de parti soutiennent qu’il est en pourparlers avancés avec la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby) avec la médiation du maire de Djidah Thiaroye Kaw, Mamadou Guèye. Mais, son entourage bat en brèche ces allégations et soutient qu’il est démarché par des responsables de l’opposition. Lamine Guèye brouille ainsi les cartes.