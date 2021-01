Démolition de 280 cantines au marché des Hlm: Les commerçants menacent de saisir la justice et interpellent Macky Sall Rédigé par leral.net le Vendredi 29 Janvier 2021 à 13:26 | | 0 commentaire(s)| Les commerçants du marché Hlm ne digèrent pas la démolition de leurs cantines en cette période de pandémie. Ils accusent le maire des Hlm et certaines autorités administratives et interpellent le président de la République Macky Sall, pour qu'il intervienne car, "plus 20 000 commerçants sont en détresse". Ces commerçants annoncent qu'ils vont saisir la justice. D'après Yaya Kane, leur secrétaire général, 280 cantines ont été démolies.



Accueil Envoyer à un ami Partager