Démolition de Go Service par la police : Appel à la justice pour rétablir l'équité

L'entreprise Go Service a été détruite par les forces de police, provoquant la perte d'emplois pour de nombreux jeunes et causant d'importants dégâts matériels. Le gérant de l'entreprise affirme que cette action était basée sur des critères légaux, avec une ordonnance du juge d'appel de Dakar à l'appui. Les travailleurs licenciés appellent désormais la justice à mener une enquête approfondie, pour garantir l'équité dans cette affaire.



