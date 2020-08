Denise d’ERNEVILLE: "Les Chrétiens du Sénégal ne sauraient accepter des excuses d'une personne qui ignore le sens du mot respect"

LAMENTABLE !!!

Ce suspect activisme débordant que trahit la fièvre d'exister n'est que de la vanité et pourrait ouvrir la boîte de pandore ! De plates excuses qui mettent à nu tout un système élaboré pour se hisser au sommet, acquérir la notoriété. C'est à cause d'un besoin démesuré de reconnaissance, que certains individus s'auto-proclament imam et s'érigent, sans légitimité aucune, "sentinelles de la défense des valeurs de l'Islam" devenant ainsi un véritable danger qui menace la paix et la démocratie dans notre pays. Vouloir être Calife à la place du Calife est une grave usurpation de titres et de fonctions. Les plus hautes autorités de l'Etat doivent faire cesser le dérangeant activisme débordant de l'ONG JAMRA, le faire TAIRE. La religion est devenue son fonds de commerce pour exister.



Les Chrétiens du Sénégal ne sauraient accepter des excuses d'une personne qui ignore le sens du mot RESPECT et qui gagnerait à faire profil bas !





Mme Denise d’ERNEVILLE denisederneville@hotmail.fr

Présidente-Administrateur Financier D’ETSHOS-IMED

Suite à la malheureuse sortie de Mame Makhar Gueye, contre les Chrétiens, Mme Denise d’ERNEVILLE a pris sa plume pour recadre le patron de l'ONG Jamra.Source : https://www.exclusif.net/Denise-d-ERNEVILLE-Les-Ch...