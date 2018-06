Denmark 1-1 Australia - 2018 FIFA World Cup Russia™ - Match 22

Cela signifie que les Socceroos devront gagner leur match final contre le Pérou la semaine prochaine et espérer que d'autres résultats iront leur chemin s'ils doivent passer à la phase à élimination directe.



Le match a commencé de façon spectaculaire avec les Danois, prenant une avance rapide à travers leur superstar Christian Eriksen.

Grâce à une brillante mise à pied de Nikolai Jorgensen, la star de Tottenham a réussi une volée incroyable dans le filet.



L'Australie a finalement trouvé ses marques et riposté huit minutes avant la pause du point de penalty. Cette fois, le VAR a travaillé en faveur des Socceroos, repérant une main dans la surface de réparation, Jedinak ne faisant aucune erreur sur place pour égaliser les scores et envoyer l'énorme contingent de fans australiens dans les ravissements.



C'était le troisième but de Jedinak lors d'une Coupe du Monde de la FIFA ™ et c'était sa 12e pénalité à la suite pour les Socceroos.

C'était une action de bout en bout en seconde période avec les Socceroos qui ont créé la plupart des occasions, mais qui ont été soit inutiles dans leur finition, soit ont trouvé le gardien du Danemark Kasper Schmeichel en excellente forme.



Toute l'attention passe maintenant au match de groupe final de mercredi matin (minuit AEST) contre le Pérou à Sotchi.

