Dénoncé par sa famille, un présumé terroriste arrêté à Touba Rédigé par leral.net le Samedi 14 Novembre 2020

Le prévenu est passé aux aveux: « j’ai été recruté dans un groupe terroriste en Libye. J’ai appris plusieurs techniques de guerre à Saba et je me suis rendu, par la suite, à Tripoli, en 2015. J’ai connu aussi des armées terroristes dont l’Etat islamique, les frères musulmans et Al-Qaida ». Menacés de mort, le père et le frère du présumé terroriste vont, nuitamment, à la police de Gouy Mbind, pour solliciter de l’aide, révèle Source A. Puis commença le déballage au sujet du passé surréaliste de S.S.D. Dépêchés de Dakar, la cellule de lutte anti-terroriste et la Direction de la surveillance du territoire entrent en action. Le procureur de Diourbel laisse le dossier à son collègue de Dakar. Depuis l'arrestation de l'imam Ndao et de son réseau d'anciens combattants au Nigéria et sur d'autres théâtres d'opérations, le Sénégal surveille particulièrement ses arrières. La rédaction



