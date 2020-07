Denrées pour la Tabaski à Louga: Adama Mouhamed Mbaye, Chef de Service Régional du Commerce rassure les consommateurs

Rédigé par leral.net le Lundi 27 Juillet 2020 à 19:43

Adama Mouhamed Mbaye, Chef de Service Régional du Commerce de Louga rassure les consommateurs de sa localité. Il indique que les produits nécessaires pour remplir une bonne fête de Tabaski sont disponibles. Pour l’oignon, le marché de Potou est là et pour celui de la pomme de terre, il y a Mbane à quelques kilomètres de Louga.



Le marché, insiste-t-il, est bien approvisionné et les prix des denrées, fixés. Ainsi, il promet que le contrôle se fera sur les axes routiers, afin d’éviter l’introduction de produits frauduleux ou ceux de mauvaise qualité.



Le marché du mouton, géré par le service du Ministère de l’Elevage est également bien approvisionné. Il relève qu’il n’y aura pas de déficit en moutons. A cet effet, Adama Mbaye reste d’avis qu’il n’y aura de hausse. Puisque, dit-il, ses services seront sur place pour veiller sur le marché et les prix.