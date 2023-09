Départ «Barça ou Barsakh»: Les côtes mauritaniennes au banc des accusés

Avec un climat atlantique et méditerranéen très favorable à la traversée, les Sénégalais continuent de déserter le pays des « Sonko nam nala » et des « forces occultes », pour rejoindre les côtes espagnoles et italiennes. Après les iles Canaries(Espagne), c’est au tour de l’île de Lampedusa (Italie), d’accueillir des vagues de migrants en provenance de la Tunisie et de la Libye, considérés comme deux principaux points de départ.



Pour l’Afrique de l’Ouest, un responsable d’Ong humanitaire établi en Italie et contacté par « Le Témoin » quotidien, confie que la plupart des migrants sénégalais, ghanéens, maliens, bissau-guinéens et nigérians, ont embarqué à partir des côtes mauritaniennes pour rallier l’île de Lampedusa (Italie). « La majorité écrasante des Sénégalais interrogés, ont déclaré avoir embarqué en Mauritanie », indique-t-il.



Rappelons-le, plus de 12 000 migrants ont débarqué en trois jours sur l’île italienne de Lampedusa, située à quelque 150 km des côtes tunisiennes.













Le Témoin