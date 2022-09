Départ de l'APR et BBY: Samba Sall dézingue Mimi Touré Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Septembre 2022 à 07:46 | | 1 commentaire(s)| La conférence de presse de Mimi Touré est de très bas étage selon le Maire de Dabaly, en l'occurrence M. Samba Sall. Ses propos ne passent pas du tout et sur toute la ligne d'ailleurs, estime-t-il.

"C'est le lieu de lui rappeler, pour mémoire, qu'elle est parmi tout l'entourage du Président de la République, celle qui a le plus occupé de postes nominatifs et pas des moindres. En la désignant comme tête de liste de l'APR, devant les ténors et de BBY, le président du Mouvement Macky Encore déclare que c'était plus une deuxième chance pour elle. Mais on a tous vu comment elle a échoué lamentablement à faire mieux que ces prédécesseurs", regrette ce dernier.



