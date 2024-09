Départ précoce dans la "Nouvelle responsabilité" : Amadou Bâ perd un allié....

"En politique, il faut que les idées soient portées par le courage.", dit Nadine Morano. Cet enseignement, l'Alliance pour la Démocratie et le Développement (ADD), un mouvement politique sous la présidence de Monsieur Moustapha Wade, l'a bien compris, au regard de sa trajectoire politique, notamment dans ses belles réalisations, ses positions et convictions, entre autres choses.



Récemment, à la veille de l'élection présidentielle du 25 février 2024 au Sénégal, l'Alliance pour la Démocratie et le Développement (ADD), suite à l'approbation de la quasi-totalité de ses membres et militants, avait décidé de soutenir le candidat Amadou Bâ, celui du pouvoir d'alors, mais très inconfortable dans ses nouveaux habits, car ayant le soutien de peu de cadres de l'Alliance pour la République (APR) et presque lâché par son mentor, le candidat sortant.



Toutefois, l'ADD avait la conviction que le sieur Bâ était le meilleur choix pour le Sénégal. Fort de ce constat, ledit mouvement n'a pas lésiné sur tous les moyens disponibles pour le triomphe du candidat Bâ, au soir de l'élection. On se rappellera tous du méga meeting organisé à Maronème, dans la commune de Thiaré Ndialgui.



À l'occasion et à elle seule, l'ADD avait mobilisé ses militants et sympathisants dans près d'une quarantaine de cars, sous la présidence effective de M. Aliou Sall, ancien maire de Guédiawaye. Autrement dit, elle a pris à elle seule, toutes les charges nécessaires pour la réussite de l'évènement, chose qu'aucune autre formation politique n'a pu faire au niveau local, jusqu'à maintenant.



Mieux, l'Alliance pour la Démocratie et le Développement a fortement contribué à la large victoire pour le candidat Amadou Bâ, dans la commune de Thiaré Ndialgui, les départements et région de Fatick. En définitive, l'Alliance, avec sa bonne vitrine, le président Moustapha Wade, s'est investie corps et âme pour porter le candidat Amadou Bâ, au plus haut de l'échiquier politique national du Sénégal. Hélas, c'était sans compter avec le manque notoire de considération de l'homme, qui se justifie indéniablement.



En effet, après autant de travail énorme et sans relâche pour son compte, Amadou Bâ n'a pas dénié faire preuve de la moindre gratitude, d'encouragements et de félicitations, à l'endroit de l’ADD. Il n'a pas non plus rencontré ou tenu langue avec le président Moustapha Wade, pour parler de politique. Un homme tout inerte !



À cette heure de la "Nouvelle Responsabilité", il est manifeste que l'homme politique Amadou Bâ, n'en fait pas assez pour continuer à nourrir l'espoir que le mouvement avait placé en lui. Il préfère, plutôt, faire dans le clair-obscur, laissant ses alliés avertis dans le dégoût, la déception, la frustration voire la trahison.



Aux yeux de ce mouvement politique, les carences d'Amadou Bâ sont multiples et surtout, plus que jamais handicapantes pour ses aspirations tant nationales que locales. C'est pourquoi, à l'unanimité de ses membres, militants et sympathisants, l'Alliance pour la Démocratie et le Développement déclare, à compter de la date de publication de ce texte, mettre fin à son compagnonnage avec la "Nouvelle Responsabilité", incarnée par la personne d'Amadou Bâ.



À nos militants et sympathisants, nous vous demandons de bien rester plus déterminés, plus engagés dans la massification de notre mouvement."















Le Secrétariat Exécutif National