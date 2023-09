Département de Linguère : Un haut responsable lâche Aly Ngouille Ndiaye au profit de Samba Ndiobène Ka Rédigé par leral.net le Vendredi 29 Septembre 2023 à 13:25 | | 0 commentaire(s)|

La bataille continue de faire rage dans le Djoloff depuis la démission d’Aly Ngouille Ndiaye du Gouvernement de Macky Sall dans la foulée de la désignation du Premier ministre Amadou Ba comme candidat de la coalition Benno book yaakaar (Bby) à la prochaine élection présidentielle. En effet, après les 17 édiles du département de Linguère […] La bataille continue de faire rage dans le Djoloff depuis la démission d’Aly Ngouille Ndiaye du Gouvernement de Macky Sall dans la foulée de la désignation du Premier ministre Amadou Ba comme candidat de la coalition Benno book yaakaar (Bby) à la prochaine élection présidentielle. En effet, après les 17 édiles du département de Linguère qui ont été reçus par ce dernier, un autre cadre vient de quitter le désormais ex-ministre de l’Agriculture, de l’Equipement rural et de la Souveraineté alimentaire au profit de Samba Ndiobène Ka, tête d’affiche de la coalition présidentielle dans cette partie nord du pays. Il s’agit de Massamba Thiane, Secrétaire général de la commune de Dahra. Le Ministre de la Solidarité nationale, de l’Equité sociale et territoriale, accompagné d’une très forte délégation, a, à l’occasion de la célébration du Gamou, ce 27 septembre, rendu visite à cet ancien collaborateur du maire de Linguère. Après des échanges profonds avec sa base, Massamba Thiane, cadre sortant de l’Ecole nationale de l’Administration (Ena), a pris la ferme décision d’accompagner l’édile de Dahra pour une victoire écrasante de Benno dans le Djoloff et dès le premier tour lors de l’échéance de février 2024.

« Je fais de la politique pour servir ma communauté et développer ma contrée. Toute personne prête à accompagner Melakh et la commune de Thiamène peut compter sur mon soutien sans totale », a-t-il déclaré à l’endroit de son nouveau responsable.



Source : https://lesoleil.sn/departement-de-linguere-un-hau...

Accueil Envoyer à un ami Partager