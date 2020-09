Département de Linguère : des dégâts collatéraux après les fortes pluies Les fortes pluies qui se sont abattues sur le département de Linguère n’ont pas été un long fleuve tranquille. La raison, explique SourceA dans sa parution de ce vendredi, avec l’effondrement du Pont de Kholkhol, un éleveur à bord d’une moto Jakarta, a été emporté par les eaux d’un ravin, quand il a voulu récupérer l’une de ses chaussures tombées. Il avait 3 millions par devers lui.



Mais ce n’est pas tout car ajoutent nos confrères, l’examen du Bfem ne tient plus qu’à un fil dans certains Centres secondaires comme ceux de Labgar et Kadji Madia, menacés de délocalisation à Linguère pour le Bfem prévu ce 14 septembre à cause de la dégradation des infrastructures routières.



Actusen.sn





