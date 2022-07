Département de Rufisque: Le Ministre Oumar Guèye porté à la tête du Comité électoral En Assemblée générale tenue hier à Rufisque, sous la supervision des commissaires politiques Abdoulaye Baldé, ancien maire de Ziguinchor et Momar Samb Rtas, les responsables de Bby ont porté le Ministre Oumar Guèye à la tête du Comité électoral départemental de Rufisque.

Rédigé par leral.net le Samedi 9 Juillet 2022 à 08:09 | | 0 commentaire(s)|

C'est la tête de liste Ndiagne Diop qui a lu la composition du comité électoral, qui a été approuvé debout et par acclamation par l'assemblée générale, qui a vu la participation de tous les responsables de Bby et de la Mouvance présidentielle dont le Ministre d'Etat Ismaïla Madior Fall, les députés Souleymane Ndoye, Seydou Diouf, le membre du Cese Salam Guèye, les maires Alioune Mar et Mamadou Moulaye Guéye,le professeur Gorgui Ciss, pour ne citer que ceux là.



Ce choix porté sur le ministre Oumar Guèye est la preuve de son engagement sans faille aux côtés du résident de la République, Macky Sall et surtout, de sa volonté ferme de fédérer toutes les forces vives de Bby, pour une grande victoire au soir du 31 juillet 2022.



Ce comité électoral dirigé par le ministre Oumar Guèye a été validé à l’unanimité par les responsables et les jeunes venus prendre à la rencontre. C’était sous la supervision du ministre Abdoulaye Baldé et de Momar Samb.

Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook