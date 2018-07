Dépigmentation : la douleur des Sénégalaises

Au Sénégal, s'impose l'idée que les femmes à la peau claire sont plus belles. RT s'y rend pour voir quels sacrifices les Sénégalaises sont prêtes à faire au nom de la « beauté » et pour en savoir plus sur les effets secondaires de la dépigmentation.

